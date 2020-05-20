Karatay Belediye Başkanı Kılca asfalt çalışmalarını inceledi Karatay Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Karatay Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının yanında ilçedeki saha çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'da asfaltsız yol bırakmayacaklarını vurguladı.

Bu asfalt sezonunda da Karatay'ın 80 mahallesinde büyük bir gayretin içerisinde olacaklarının altını çizen Kılca, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında şu anda faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni asfalt sezonunda da Karatay'ımızda planladığımız alt yapısı tamamlanan her sokağı asfaltlayacağız. Gerek yolları bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda gerekse de yeni yollarda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Karatay'ı bırakabilmek. Hedefimiz 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını rekorla kapatmak. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşlarımızın hizmetinde ve emrindeyiz."

Hamzaoğlu, Akabe, Keçeciler, Çatalhüyük ve Tatlıcak mahallelerinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Kılca, ekiplerin şu anda Hamzaoğlu Mahallesi'nde asfalt kaplama çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktardı.

Yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Burası ekiplerimizin çalışması sonrasında daha güzel ve kullanışlı bir hale gelmiş olacak. Yine diğer ekiplerimiz de Akabe ve Keçeciler mahallelerimizde asfalt kaplama, Çatalhüyük ve Tatlıcak mahallelerimizde ise asfalt yama çalışması yapıyor. Yollarımızı asfaltlıyoruz, kaldırımlarımızı yapıyoruz. Bizler görevlerimizin başındayız, yeter ki hemşehrilerimiz evde kalsınlar ve salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemi de hep birlikte atlatalım."

Kaynak: AA