Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcı, cimnastikçi sporcuları ağırladı

SAMSUN (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Samsun'da yapılan Trampolin Cimnastik Minikler 1. Lig Müsabakalarından madalyalarla dönen Karatay Belediyespor Kulübü sporcu ve antrenörlerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen ay İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na Karatay Belediyespor Kulübü'nün 6 sporcuyla katıldığı, "Yıldızlar" kategorisinde Trampolin Cimnastik Takımı Türkiye Şampiyonu olduğu ifade edildi.

Karatay Belediyespor Kulubü bünyesindeki Cimnastik Takımı'nın geçen ay Samsun'da yapılan Trampolin Cimnastik Minikler 1. Lig Müsabakalarında ikinci olduğu belirtildi.

Açıklamada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Kulübümüz ve hocalarımız sizlerin alanlarınızda en iyi şekilde yetişmeniz, güzel başarılar elde etmeniz için ciddi bir gayret içerisindeler. Sizler de bu yaşlarınızda zamanlarınızdan, ailelerinizden fedakarlıklar yaparak antrenmanlar yapıyor çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınızın neticeleri olarak da bu başarılar geliyor. Ben, sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor; emeği geçen herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Sporla ilgilendiğiniz için diğer akranlarınıza göre hem fiziksel hem de zihinsel avantajlarınız oluyor. Bunun yanı sıra elde ettiğiniz bu başarılar ve madalyalar, gelecekte üniversitelerde gireceğiniz bölümünüze de katkı sağlayacak. Bizler de Karatay Belediyesi olarak spora, sporcuya ve gençlerimize katkı sunmaya, destek olmaya devam edeceğiz."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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