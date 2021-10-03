Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yatırımları yerlerinde inceledi - Haberler
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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yatırımları yerlerinde inceledi

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yatırımları yerlerinde inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleriyle belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleriyle belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kılca ve belediye meclis üyelerinin, Karatay'ın farklı noktalarında yapımları süren 40 mahalle parkı ile yeşil kuşakların yanı sıra Doğuş Öğrenme Merkezi, Trafik Eğitim Parkı, Akabe, Doğuş, Orhangazi ve Hacısadık mahallelerinde inşaatları süren sosyal tesis ve kurs merkezleri ile yol asfaltlama, kaldırım yenileme ve parke çalışmalarını incelediği belirtildi.

Açıklamada, Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Karatay'da oldukça başarılı, tecrübeli ve yeni fikirlere açık güzel bir ekibimiz var. Bu ekibimizle Karatay'ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte bu çabalarımızın yansımaları olan ve ilçemizin çeşitli noktalarında yürüttüğümüz proje ile hizmetlerimizi yerinde inceledik. Belediye olarak şu anda yapımını sürdürdüğümüz pek çok yatırımımız var. 31 Mart 2019'daki Yerel Yönetimler Seçimlerinden bu yana geçen 130 haftalık hizmet dönemimize 90 proje sığdırdık. Bu süreçte belediye meclis üyelerimizin katkısı çok büyük. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine hep birlikte önemli projelere ve yatırımlara imza atacağımıza, ilçemizde yakaladığımız bu hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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