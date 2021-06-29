Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu
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Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu

Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi Meclisi, Haziran ayı ilk oturumunda tüm üyelerin oylarıyla Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verdi.

Karatay Belediyesi bünyesinde AB fonları başta olmak üzere Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları gibi uluslararası arenada hibe ve ek kaynak temin işlemlerinin takibinin yanı sıra belediyenin uluslararası alanda temsilini sağlayacak Dış İlişkiler Müdürlüğü kuruldu. Öte yandan Kültür İşleri Müdürlüğü'ne de yeni görevlendirme yapıldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır "Avrupa Birliği(AB) Proje Ofisi olarak çalışmalarını yürüten birim, artık Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak Karatay Belediyesi'ne ve ilçeye hizmet verecek.

KARATAY BELEDİYESİ BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

AB fonları başta olmak üzere hibe/fon projeleri ve prosedürleri ile sözleşme mevzuatları konusunda tecrübeli teknik personele sahip Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne ise Fuat Özcan getirildi.

Daha önce Türkiye'nin önemli şirketlerinde Bilgi-İşlem ve ARGE bölümlerinde çalışan Fuat Özcan, 1973 yılında Karadeniz Ereğlisi'nde doğdu. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Özcan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi-Kentleşme Politikaları ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisansını yaptı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı'nda görev yapan Fuat Özcan, son olarak Karatay Belediyesi AB Proje Ofisi Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE DE YENİ GÖREVLENDİRME YAPILDI

Öte yandan Karatay Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne de yeni görevlendirme yapıldı. Buna göre Nuri Keleş, Karatay Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne getirildi.

1981 yılında Konya'da doğan Nuri Keleş, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme, 2014 yılında da Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. 2017'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisansını yapan Nuri Keleş, 2005'ten beri Selçuk Üniversitesi'nde görev yapıyordu. Keleş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Bültenler

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