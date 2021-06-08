Karatay'a yeni millet kıraathanesi kazandırılıyor!
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Karatay'a yeni millet kıraathanesi kazandırılıyor!

Karatay'a yeni millet kıraathanesi kazandırılıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'den 70'e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan önemli projelerinden biri olan Millet Kıraathaneleri, Karatay'da da hayata geçiyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyüksinan Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan proje alanında incelemelerde bulundu. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bir bir hizmete sunduklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, "Millet Kıraathanelerimizde hemşehrilerimiz; kitapların bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacaklar. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çabalıyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi, Büyüksinan Mahallesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın model projelerinden birisi olan Millet Kıraathanesi'ni kazandırıyor.

Projenin hayata geçirileceği Millet Kıraathanesi'nin bölgeye sosyal ve kültürel anlamda önemli katkı sunması hedeflenirken, bölgeye kazandırılacak proje, her yaş grubuna özellikle öğrencilere hizmet verecek.

Büyüksinan Millet Kıraathanesi'nde kütüphane ve ders çalışma salonu ile bilgisayarlar, ücretsiz internet(WIFI) ve günlük gazeteler bulunacak. Ayrıca, Millet Kıraathanesi'nden faydalanacak vatandaşlara çay, kahve ve kek gibi ikramlar da ücretsiz olacak.

BAŞKAN KILCA PROJE ALANINDA İNCELEME YAPTI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyüksinan Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalleye kazandırılacak Millet Kıraathanesi alanında incelemelerde bulundu.

Millet Kıraathanesiyle özellikle öğrencilerin kitaba ulaşabilmelerini daha da kolaylaştırmış olacaklarını ve onlar için sıcak bir ortam hazırlanacağına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, projeyle vatandaşların daha da kaynaşmasına katkı sağlanacağını belirtti.

KIRAATHANLERİMİZDE HEMŞEHRİLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Hasan Kılca, Millet Kıraathanelerinin vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Yüzlerce yıllık medeniyet geçmişimizden gelen kıraathane geleneği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde günümüze taşındı. Millet Kıraathanelerimiz, hemşerilerimizin gönül rahatlığı ve güvenerek gittiği, kitap okuyup ders çalışabildiği, vakitlerini faydalı geçirdiği özel mekânlar. Millet Kıraathanelerinde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanıyor, ikramlar ve gönülden muhabbetle ağırlanıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çaba harcıyoruz. Bu kapsamda da Orhangazi ve Saraçoğlu Mahallesi'nden sonra Büyüksinan Mahallemize de Millet Kıraathanesi kazandırıyoruz. Büyüksinan Mahallemize kazandıracağımız Millet Kıraathanesi, yemyeşil bir parkın içerisinde, yürüyüş ve oturma alanlarının olacağı, oyun gruplarının olacağı bir proje olacak. Dolayısıyla projemizin her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olacağına inanıyorum. Gençlerimizin yanı sıra tüm yaş grubundan vatandaşlarımız, bu mekânlarda rahatça ders çalışabilecekler; kitaplarını, gazetelerini okuyabilecekler ve sonuçta oldukça kaliteli vakitler geçirebilecekler. Millet Kıraathanelerimiz ayrıca, özlenen o ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlere de ev sahipliği yapacak. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan Millet Kıraathanelerimiz, inanıyorum ki Karataylıların yeni buluşma noktası olacak. Millet Kıraathanemizin tüm hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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