Karatay'a trafik eğitim parkı yapılıyor

Karatay Belediyesi, çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye "Trafik Eğitim Parkı" kazandırıyor.

Karatay Belediyesi, çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye "Trafik Eğitim Parkı" kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, değişen ve hızla büyüyen Karatay'da, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parkları kazandıran Karatay Belediyesinin, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle yeni bir projeyi ilçede hizmete sunduğu belirtildi.

Trafik Eğitim Parkının Ulubatlı Hasan Mahallesinde yapıldığı ifade edilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"8 bin 858 metrekarelik alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı park için çalışmalar hızlandı. Karataylıların yeşil alan ve sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini otopark alanı ve kafeteryanın yanı sıra ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, bisiklet yolu, mini amfi, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanı bulunuyor. Özellikle yeşil alanların ön planda tutulduğu Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar, trafik kurallarını akülü araçlar kullanarak öğrenirken, aileleri de yürüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri bir alana daha kavuşmuş olacaklar. Çalışmaların başladığı Trafik Eğitim Parkının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Çocuklarımız bu projemizle trafik kurallarını özel parkurlarda hem teorik hem de uygulamalı olarak eğlenceli bir şekilde öğrenebilecek. Yapımına başladığımız trafik eğitim parkımızda eğlenerek öğrenirken aileleri de hem dinlenme fırsatı bulacak hem de kaliteli vakitler geçirebilecekler. Çocuklarımızı güvenli yarınlara hazırlayacak bir projeyi daha Karatayımıza kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat