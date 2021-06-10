Karataş ve Öz Uzundere'de
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Karataş ve Öz Uzundere'de

Karataş ve Öz Uzundere'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ziyaretlerine aralıksız devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Uzundere ilçesinde esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine aralıksız devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Uzundere ilçesinde esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün de yer aldığı meclis üyeleriyle de bir toplantı yapan Başkan Karataş, sorunların dile getirilmesine ve çözüm yollarının tartışılmasına vesile oldu.

Çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çeken MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş bir an bile boş durmuyor. Pandeminin etkisiyle ekonomik dar boğaza giren esnafın sorunlarını çözmek üzere sık sık ziyaretlerde bulunan Karataş son olarak Uzundere ilçesi esnafı ve muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yaptığı ziyarette esnaflara yanlarında olduklarını ve muhtarlarla çözüm için istişarelerde bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Bu zorlu dönemin biran önce geride kalması için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Her an esnafımızın yanında durarak elimizi taşın altına koymalıyız. Bu doğrultuda ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Öz, "millet olarak kalkınmaya devam edeceğiz"

Meclis üyeleriyle istişare etmek ve Uzundere ilçesinin sorunlarını birincil ağızdan dinlemek üzere toplantıda yer alan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Sağlığın en önemli konu haline geldiği bu dönemde ekonomik zorlanmaların yumuşatılması ve geleceğe daha güvenli bakmanın çözümünü hep birlikte inşa etmek zorundayız.

Esnafımızın çiftçimizin ve bütün olarak milletimizin yarınlara daha güvenli bakabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak zorundayız. Bu doğrultuda ilerleyerek ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Karataş ve Öz Uzundere'de
Karataş ve Öz Uzundere'de
Karataş ve Öz Uzundere'de
Karataş ve Öz Uzundere'de
Karataş ve Öz Uzundere'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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