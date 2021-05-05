Karataş Ücretsiz Halk Plajı Oluyor

Karataş Plajı hakkında yazılı bir açıklama yapan MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. iddialara cevap verdi. Basında ve sosyal medyada çıkan "Karataş Plajı elden gidiyor" başlığı ile yaratılmak istenen algının asılsız ve gerçeği yansıtmadığının dikkat çekildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi;

Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Fethiye ilçesinde bir süredir sosyal medya üzerinden Karataş Plajıyla ilgili iddialar gündeme gelmişti. Çöp dağlarının içinde kalan Karataş Plajı'nda MUÇEV çalışmasıyla, ülkemiz turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı haline geliyor.

"Çöp dağlarının içinde kalan Karataş Plajı'nda MUÇEV çalışmasıyla, ülkemiz turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı haline geliyor. Bir süre önce çöplerden dolayı vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği Karataş Plajı için çalışmalar başlatan MUÇEV, burayı temiz ve kullanılabilir hale getirerek girişin ücretsiz olduğu halk plajı yapıyor.

Öncesinde Karataş Plajını kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığı biliyoruz. Bizler bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımına başladık. Yapım işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmazken bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin ediliyor. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarında rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor. " denildi.

Kaynak: Bültenler