"Karataş, TMSF'nin dördüncü başkanı oldu" başlıklı haberimizdeki "Karataş" ifadesi "Karakaş" şeklinde düzeltilmiştir.
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"Karataş, TMSF'nin dördüncü başkanı oldu" başlıklı haberimizdeki "Karataş" ifadesi "Karakaş" şeklinde düzeltilmiştir.

'Karataş, TMSF'nin dördüncü başkanı oldu' başlıklı haberimizdeki 'Karataş' ifadesi 'Karakaş' şeklinde düzeltilmiştir.
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na getirilen Fatin Rüştü Karakaş, Fon'un özerk yapıya kavuşmasından bu yana geçen yaklaşık 18 yıllık süreçteki dördüncü başkanı oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na getirilen Fatin Rüştü Karakaş, Fon'un özerk yapıya kavuşmasından bu yana geçen yaklaşık 18 yıllık süreçteki dördüncü başkanı oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere 1983 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kuruldu. 1999 yılında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kurulması ile de TMSF'nin temsil ve idaresi BDDK altında yeniden yapılandırıldı.

1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte başlayan 10 yıllık bir süreçte TMSF'ye toplam 25 bankanın devredilmesi, bunların ağırlıklı bölümünün 2000-2003 yılları arasında yaşanmış olması ve gerek dünya genelindeki uygulama örnekleri, gerekse hızlı ve etkin bir banka çözümleme sürecinin yürütülmesinin gerekliliği TMSF'nin bağımsız bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmesini gündeme getirdi.

26 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5020 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda değişiklik yapılarak, TMSF'nin karar organının Fon Kurulu olduğu ve TMSF'nin genel yönetim ve temsili ile Fon Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanı'na ait olduğu hükme bağlandı. Böylece TMSF, özerk bir statüye kavuştu.

Kasım 2005'te yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, TMSF için önemli değişiklikler getirdi. Yeni Kanun ile TMSF'nin yetkileri genişletilerek, önceki düzenlemelere göre BDDK tarafından belirlenen sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi ile risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını ve şeklini belirleme yetkileri TMSF'ye verildi.

Ayrıca, yeni kanun katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek kişilere ait katılım hesaplarını da TMSF'nin güvencesi altına aldı.

TMSF'de görev yapan başkanlar

TMSF'nin özerk yapıya kavuşmasıyla birlikte Kurul Başkanlığı'na Ahmet Ertürk getirildi. 29 Ocak 2004 tarihinde TMSF Kurulu Başkanı Ahmet Ertürk, İkinci Başkan Şakir Ercan Gül ile Kurul üyeleri, görevlerine başladılar. 6 yıl TMSF Başkanlığı yapan Ertürk'ün görev süresi 29 Ocak 2010'da doldu.

Fon Kurulu Başkanlığı görevine atama yapılıncaya kadar geçecek sürede başkanlık görevini yürüten TMSF İkinci Başkanı Şakir Ercan Gül, 2 Şubat 2010 tarihinde göreve asaleten atandı. Gül, 2 Temmuz 2017 tarihine kadar yaklaşık 7,5 yıl TMSF Başkanı olarak görev yaptı.

Şakir Ercan Gül'ün ardından Fon Başkanlığı'na 7 Temmuz 2017 tarihinde atanan Muhiddin Gülal, başkanlık görevini 4 yıl süreyle yerine getirdi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan atama kararı ile de TMSF Başkanlığı görevine Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta Ocak 2013'e kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı ocak ayından kasım ayına kadar Şekerbank TAŞ Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank TAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliği'ne atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı
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"Karataş, TMSF'nin dördüncü başkanı oldu" başlıklı haberimizdeki "Karataş" ifadesi "Karakaş" şeklinde düzeltilmiştir. - Haberler Ekonomi
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