Karataş'tan "soykırım" iddialarına tepki
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Karataş'tan "soykırım" iddialarına tepki

Karataş'tan 'soykırım' iddialarına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihi gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan ve Türkiye'ye karşı sürekli öne sürülen sözde Ermeni "soykırımı" iddialarının içi boş söylemler olduğunu dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş olayın iftira boyutuna ulaştığına da işaret etti.

Tarihi gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan ve Türkiye'ye karşı sürekli öne sürülen sözde Ermeni "soykırımı" iddialarının içi boş söylemler olduğunu dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş olayın iftira boyutuna ulaştığına da işaret etti.

Anadolu topraklarında soykırımın Ermeniler tarafından Müslüman Türklere uygulanmaya çalışıldığını ve tarihi hatanın istenmeyen sonuçlara kapı araladığını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş söz konusu durumun tarihçiler tarafından açığa çıkarıldığının altını çizdi. ABD Başkanı Joe Biden'in tarihi iftirayı sürdürdüğünü ve bu durumun ülkemizi geriletmek için kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Karataş, "Savaş, tehcir, salgın hastalık, kayıp dahil toplamda 200 bin civarında Ermeni hayatını kaybetti. Tarihi veriler 1,5 milyon Ermeni'nin Osmanlı devleti tarafından kasten katledildiği ve soykırıma maruz kaldığı iddialarına tanıklık etmiyor. Ermeniler bu iddiaları sürekli ısıtarak Türkiye'ye yönelik baskı unsuru olarak kullanıyor. Bu iftiraya ABD Başkanı da katılarak çıban başlığına soyunmuştur. Tarihi kaynaklar gözler önündeyken böyle bir iftira atmaya çalışmak elbette tutmayacaktır ama ülkemize karşı olan tavırları bu vesilelerle gün yüzüne çıkmaktadır. Tarihçilerin belgelerini kabul etmek istemeyen bu zihniyetle aynı dozda cevap vermek her Türkün görevidir. Bunlar attıkları iftiralarla ülkemizi zan altına tutmaya çalışacaklarını sanıyorlar. Oysa bizlerin tarihi, her zaman ki gibi gün yüzündendir ve herkesin bakıp görebileceği destanlarla doludur. İftira atanların kanlı tarihlerini de en basit tabirle sağır sultanlar bile biliyor. Bugün bile Ortadoğu'yu ve dünyanın bir çok noktasını adeta mezbahaneye çeviren bu şuursuz devletlerin bizlere attıkları çamurlar elbette tutmayacaktır. Bizler şanlı tarihimizle gurur duyuyoruz ve tarihi belgelerle her türlü olayla yüzleşmeye her zaman hazırız" diye belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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