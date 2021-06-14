Karataş'tan Pasinler çıkarması
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Karataş'tan Pasinler çıkarması

Karataş'tan Pasinler çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren ve bu kapsamda ilçe ziyaretlerini hızlandıran MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Pasinler ilçesinde esnaf sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren ve bu kapsamda ilçe ziyaretlerini hızlandıran MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Pasinler ilçesinde esnaf sorunlarını dinledi.

Esnaf sorunlarını dinlemek ve bu kapsamda çözüm yolları oluşturabilmek için çalmadık kapı bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak Pasinler ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Erzurum İl yöneticileri, Pasinler MHP ilçe Başkanı Recep Zilbeyaz ve Pasinler Ülkü Ocakları Başkanı Erkan Yağar ile esnaf ziyaretinde bulunan Karataş güzel günlerin yakın olduğuna işaret etti.

Zor günlerin sağlıklı günlerle birlikte geride kalacağını ve MHP olarak her an çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş " bu zorlu günlerin geride kalacağını ve sağlıklı günlerde daha müreffeh yarınlara koyacağımızı herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Bu durum için bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kolay geçmediğini bildiğimiz bu günlerin bizlere hayırlı kapılar açması temennisinde bulunuyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha teyit etmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"Pasinler ovası bölgesine ışık saçıyor"

Terim ve hayvancılık alanında Pasinler ovasının bölgesine büyük avantaj sağladığını ve bu avantajın Erzurum için büyük şans olduğunu dile getiren Karataş " Pasinler gibi bereketli bir ovanın daha iyi değerlendirilmesi noktasında projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin hiç bir sorunu olmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor... Bunu başarmakta yine bizim sorumluluğunuzdadır. El ele vererek bereketli ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

"Öncelik su problemi"

Pasinler ovasının verimini arttırmak ve tarım gelirini istenilen noktaya getirmek için sulama barajının aciliyet gerektiren ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Karataş çiftçinin bu noktada ısrarcı olduğunun altını çizdi.

Çiftçiye acilen destek olunması gerektiğinin farkında olduklarını ve bu noktada sulama barajı için girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Karataş " Pasinler ovası için sulama barajı mecburiyet haline gelmiştir. Gerekli ihtiyacın karşılanması durumunda ovanın daha istenilen duruma geleceği çiftçi kardeşlerimiz tarafından da sıklıkla belirtiliyor. Bu çağrının yerine getirilmesi için yetkililerin acil proje geliştirmesi ve hayata geçirmesi gerekiyor. Bizlerde bu isteğin arkasında olmaya ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Dünyanın en önemli tarım alanlarından olan Pasinler ovasının bu anlamda yalnız kalması kabul edeceğimiz bir durum değildir" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Karataş'tan Pasinler çıkarması
Karataş'tan Pasinler çıkarması
Karataş'tan Pasinler çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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