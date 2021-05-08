Karataş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya sert tepki

İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde sergilediği zulme tepki gösteren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Zulüm devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde sergilediği zulme tepki gösteren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Zulüm devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı yaptığı açıklamayla kınayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş uluslararası camianın harekete geçmesini ve gerekli müdahalenin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yaptıkları yanlarına kalmamalı

Yaptığı açıklamada İsrail devletine lanet okuyan Başkan Karataş "Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu yapılanlara sessiz kalındığı için sürekli tekrarlanıyor.

Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Müslümanların yaşam hakkına müdahale eden bu çapsız devletin yaptıkları da yanına kalmamalıdır. Yeter artık, bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır" İfadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı