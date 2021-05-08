Karataş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karataş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya sert tepki

Karataş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde sergilediği zulme tepki gösteren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Zulüm devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde sergilediği zulme tepki gösteren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Zulüm devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı yaptığı açıklamayla kınayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş uluslararası camianın harekete geçmesini ve gerekli müdahalenin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yaptıkları yanlarına kalmamalı

Yaptığı açıklamada İsrail devletine lanet okuyan Başkan Karataş "Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu yapılanlara sessiz kalındığı için sürekli tekrarlanıyor.

Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Müslümanların yaşam hakkına müdahale eden bu çapsız devletin yaptıkları da yanına kalmamalıdır. Yeter artık, bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır" İfadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Muslera Salih Uçan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karataş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:06:57. #1.15#

title