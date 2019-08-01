Karataş'ta "Mavi Masa" uygulaması

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, belediye ile halk arasında iletişim kurmasını sağlamak amacıyla oluşturulacak "Mavi Masa" çalışmalarını inceledi.

Topuz, çarşı merkezinde uygulamaya koyulacak Mavi Masa'nın kısa zamanda hizmete gireceğini kaydetti.

Uygulamayla belediye ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Topuz, bu sayede sorunlara daha kısa sürede çözüm üretileceğini ifade etti.

Kaynak: AA