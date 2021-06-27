KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle, yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti.

ADANA'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle, yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti.

Kentin iki sahil ilçesinden biri olan Karataş'ta yerleşim yerlerinin kanalizasyonları denize akmaya devam ediyor. Plajın hemen yanından denize dökülen kirli su, çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte sıcaklardan bunalan tatilciler, ilçenin, yaz aylarında yüz binleri geçen nüfusuna rağmen, bu sorununu çözüme kavuşturmayan belediye yetkililerine tepki gösterdi.

KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye genelinde son kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde son kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 11:39:16. #1.16#

title