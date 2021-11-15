Karataş'ta Jig Turnuvası

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Jig Turnuvası'nda tutulan balıklar açık arttırmayla satıldı. Elde edilen gelir Lösev'e bağışlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Jig Turnuvası Karataş'ta gerçekleşti. Yarışmacıların 48 tekne ile iştirak ettiği turnuva pazar günü sabah saatlerinde başladı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde oltalar sudan çekildi. Yarışmacıların yakaladıkları balıklar açık artırma usulü satıldı ve elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı.

Yarışma sonucu En Büyük Balık Ödülü Team ABD'ye giderken, En Çok Balık Tutma Ödülü'nde Team Turkuaz, Team Avan, Team Özibey ilk üç sıralamasını oluşturdu. En Çok Balık Yakalama ve Bırakma Ödülü'nde Team Sılanaz, Team Özbay, Team Eliz dereceye giren ekipler oldu.

Çözüme Ortak Ol Derneği, En Çok Balık Yakalama ve Bırakma Yarışmasında dereceye giren ekiplere, farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir avcılık felsefesinin gelişmesi amacıyla mısır unu nişastasından üretilen deniz kaplumbağası maketi hediye etti.

Yarışmacılara ödüllerini Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Gül verdi. - ADANA