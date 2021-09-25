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Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karataş'ta hazine arazilerinin usulsüz kiralandığı belgelendi

Adana'nın Karataş ilçesinde 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen milyonluk rüşvet operasyonu kapsamında Milli Emlak Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki değerli hazine arazilerinin usulsüz kiralanmasına yönelik soruşturması sürüyor.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş ilçesinde 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen milyonluk rüşvet operasyonu kapsamında Milli Emlak Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki değerli hazine arazilerinin usulsüz kiralanmasına yönelik soruşturması sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan, Milli Emlak memuru 2 kişinin memuriyetten uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken 2 ay tutuklu bulunan ve adli kontrol şartı ile serbest kalan Milli Emlak memurları Y.Ç, ve M.T'nin memuriyetlerinin sonlandırıldığı öğrenildi. Öte yandan operasyondan bir hafta önce Karataş bağlı İnneplihüyüğü mahallesi mevkiinde 219 ada ve 142 parselde bulunan 81 dönüm hazine arazisinin muhtar Ü.K'ye usulsüz olarak 10 yıllığına kiralandığı müfettişlerce kayda geçen işlem de Kaymakamlık kararı ile iptal edildi.

Milli Emlak Müdürlüğü müfettişlerinin yaptığı tespitlerde şu ifadeler yer verildi;

"İlimiz, Karataş İlçesi, İnneplihüyüğü Köyü 219 ada 142 parsel (Eski: 300 Parsel) numaralı 81.289,44 metre kare yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazın 27.000,00 metrekarelik kısmı 13 Nisan 2012 tarihinden bugüne işgalcisi olan Ü. K adına 10 yıl süre ile kiralaması 9 şubat 2021 tarihinde yapılmıştır. 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ikinci bölüm hak sahipliği başlıklı kısmın 5. maddesinin 1. bendinde; "Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar" denilmektedir.

387 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükmüne göre kiralama hak sahibi olabilmek için Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı idarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar şartı aranmaktadır. Ancak işgalcinin 219 ada 142 parsel (Eski: 300 Parsel) numaralı taşınmazda bulunan kullanımına ilişkin kiralamaya esas oluşturacak başvuru süresi olan 19/11/2018 tarihine kadar kiralama başvurusunda bulunmadığı ve 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen başvuru süre şartını taşımadığı nedeniyle yapılan tarımsal amaçlı kiralama sözleşmesinin iptali gerekmektedir. Mevzuat hükmüne aykırı olarak gerçekleştirilen kiralama işleminin iptal edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim" denilerek kiralama iptal edildi. - ADANA

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