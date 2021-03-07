Karataş'ta "Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" defilesi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karataş'ta "Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" defilesi düzenlendi

07.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:02
Karataş'ta

Karataş Belediyesi ve Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Atatürk'ün izinde Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" ve "Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetler" defilesi düzenlendi.

Karataş Belediyesi ve Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Atatürk'ün izinde Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" ve "Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği kıyafetler" defilesi düzenlendi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Kumluk ve Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar için erkek egemen toplum yapısından uzaklaşarak kadınların özgür ve kendini ifade edebilir bir yapıda yer edinmesini istediğini belirtti.

Her alanda kendini kanıtlamış olan kadınların toplumdaki öneminin görülmesi gerektiğini bildiren Topuz, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı ile kadınlarımız üzerindeki etkilerini anlatmak, gelişim düzeyinin ve değişen Türk kadını motifini ele alarak bir defile düzenledik. Defilenin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza ve bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan, dönem kıyafetleri konusunda bizlere destek veren Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifine ve kadınlarımızı önemseyen siz değerli dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak en içten dileklerim ile saygılarımı sunuyorum."

Etkinliğe Kaymakam Fatih Ayaz, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Hande Soral Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karataş'ta "Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetleri" defilesi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 14:04:06. #1.14#
title