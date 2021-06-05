Karataş'ta Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Karataş'ta altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyorBaşkan Zeydan Karalar, Karataş'ta Büyükşehir'in çalışmalarını inceledi ve denetlediİçme suyu şebekesi, asfaltlama ve atık su tesisi çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Karataş ilçesinin hak ettiği gibi bir turizm...

Karataş'ta altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor

Başkan Zeydan Karalar, Karataş'ta Büyükşehir'in çalışmalarını inceledi ve denetledi

İçme suyu şebekesi, asfaltlama ve atık su tesisi çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Karataş ilçesinin hak ettiği gibi bir turizm destinasyonu olması için yoğun çalışıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'ta inşaatı tamamlanan 101 kilometrelik içme suyu şebekesinin ardından asfaltlanan yollarda ve yapımı süren arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Karataş ilçesinde yapımı hızla süren Atık Su Arıtma Tesisi ve tamamlanan içme suyu şebekesi ile asfaltlanan yollar Başkan Zeydan Karalar tarafından denetlendi.

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Bir turizm ilçesi olan Karataş için hayati önem taşıyan Karataş Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı hızla devam ediyor. Betonarme inşaat işlerinde yüzde 80, kolektör hattında yüzde 95 ilerleme kat edilen projenin tamamında yüzde 50 seviyesine gelindi. İçme suyu şebeke inşaatında da 101 kilometrelik bölüm tamamlandı. Adana'nın turizme açılan kapısı olmaya aday Karataş'taki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeydan Karalar, ekiplerden Karataş Atık Su Arıtma Tesisi hakkında detaylı bilgi aldı.

ALTYAPI TAMAMLANINCA ÜSTYAPIYA GEÇİLİYOR

ASKİ'nin altyapı çalışmaları ve içme suyu şebeke inşaatı nedeniyle cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları da yenileniyor. İlçede gerçekleştirilen 101 kilometrelik içme suyu şebeke inşaatı çalışmalarının ardından cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde asfaltlanıyor.

Kaynak: Habermetre