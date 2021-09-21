KARATAŞ SAHİLLERİ ZAMBAK KOKUYOR

ADANA'nın Karataş ilçesi Akyatan Milli Park sahasında bulunan kum zambakları çiçek açtı.

Her yıl Ağustos ayında başlayıp Ekim ayına kadar sahili süsleyen ve endemik bitki olması nedeniyle de koparılması yasak olan kum zambakları çiçeklendi. Görselliği ve kokusuyla dikkat çeken zambakları koparanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Sahile gelen ziyaretçilere zambakları koparmamaları konusunda zaman zaman uyardıklarını belirten bölge esnaflarından Fahri Kaynak, 'Kum zambakları bilhassa geceleri müthiş bir şekilde kokuyor. Mükemmel bir görüntüsü var. Sahilimizi süsleyen bu zambakları gözümüz gibi korumaya çalışıyoruz' dedi.

Ailesiyle denize gelen 9 yaşındaki Elif Deren Fakıoğlu ise denize girmek yerine zambaklar arasında dolaştı. 'Çiçekler dalında daha güzeldir' diyen Fakıoğlu gününü kum zambakları arasında geçirdi.