Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (4)

ADANA VALİLİĞİ: ORGANİK KİRLİLİKAdana Valiliği, Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde yapılan inceleme ve araştırmalarda ortaya çıkan görünümün organik kirlilik olduğunu kaydetti.

ADANA VALİLİĞİ: ORGANİK KİRLİLİK

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde yapılan inceleme ve araştırmalarda ortaya çıkan görünümün organik kirlilik olduğunu kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde meydana gelen deniz kirliliğine dair Valiliğimizce yapılan 25.03.2021 tarihli basın açıklamasında, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılacağı bildirilmişti. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesi'nce analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR