Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)
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Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel
Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)

'DENİZDE KARARTI GÖRDÜM'Adana'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün kapatılmasının ardından bölgede çalışmalar devam ediyor.

'DENİZDE KARARTI GÖRDÜM'

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün kapatılmasının ardından bölgede çalışmalar devam ediyor. Harb-İş Sahili'nde balık restoranı işleten Göknur Şaş (28) dün öğle saatlerinde fırtınanın çok kuvvetli esmesi nedeniyle denizde karartı gördüğünü ve ilk başta bu kirliliği çamur sandığını belirtti. Şaş, "Deniz kıyısına indiğimde sıvı bir maddeyle karşılaştım. Ekipler gelip inceleme yaptı. Sudan numune aldılar. Daha sonra gemilerden atılan bir atık olduğunu öne sürdüler. Harb-İş Sahili Türkiye'nin en güzel sahillerinden. Akyatan Lagünü'ne 500 metre mesafedeyiz. Belediye ekipleri de önlem amaçlı kapattı. İnşallah bu madde balıklarımıza zarar vermez" diye konuştu.


Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)
Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)
Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)
Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:50:29. #1.15#
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