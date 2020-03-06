Karataş sahilinde çevre temizliği
Haberler » Güncel » Karataş sahilinde çevre temizliği - Haber

Karataş sahilinde çevre temizliği

Adana'nın Karataş ilçesinde Harbiş Plajında liseli öğrenciler ve Büyükşehir personeli çevre temizliği yaptı.

06.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:11
Karataş sahilinde çevre temizliği

'nın ilçesinde Harbiş Plajında liseli öğrenciler ve Büyükşehir personeli çevre temizliği yaptı.


Gençlik ve Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Kumsalda Hayat Var Projesi adıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü ile Sarı Hamzalı Anadolu Lisesi, Karataş ilçesi Harbiş Plajı'nda sahil temizliği gerçekleştirildi.


Sahilden yaklaşık 2 ton çeşitli muhteviyatta atık toplandı. Sahilden toplanan atık materyalleri arasında şişe, ambalaj, poşet ve eskimiş eşyalar ağırlıklı olarak yer aldı.


Aynı proje kapsamında doğa yürüyüşünde çevre temizliği ve su altı temizliği de yapılacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler