"Karataş Okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıldı

22.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:26

Adana'nın Karataş ilçesindeki kıraathanelerde, "Karataş Okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, mahalle muhtarları ve vatandaşlar, oyun oynamak yerine hep birlikte kitap okudu.

Vatandaşlar projeden memnuniyet duydu.

Kaynak: AA