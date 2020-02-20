Karataş'da balıkçılar bilgilendirildi

20.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:20

Karataş İlçesinde balıkçılara değişen kanun ve yönetmelik hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karataş Su Ürünleri Kooperatifi'nde gerçekleştirilen programda uzamanlar, ÖTV'siz yakıtı usulsüz kullanımı, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, amatör amaçlı su ürünleri avcılığını ile denizde can ve mal koruma kanunu ile limanlar yönetmeliği hakkında balıkçıları bilgilendirdi.

Uzmanlar toplatının ardından balıkçıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA