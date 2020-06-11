Karataş Belediye Başkanı Topuz'a atık metallerden yapılmış kurt figürü
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Karataş Belediye Başkanı Topuz'a atık metallerden yapılmış kurt figürü

Topladığı atık metalleri çeşitli figürlere dönüştüren Hataylı mozaik ustası Mervan Altınorak, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret ederek yaptığı 1,5 metre uzunluğundaki kurt figürünü hediye etti.

Karataş Belediye Başkanı Topuz'a atık metallerden yapılmış kurt figürü
11.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:50

Topladığı atık metalleri çeşitli figürlere dönüştüren Hataylı mozaik ustası Mervan Altınorak, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u ziyaret ederek yaptığı 1,5 metre uzunluğundaki kurt figürünü hediye etti.

Başkan Topuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen atıkların yönetiminin toplumsal duyarlılığın arttırılması ve bilinçlendirme çalışmalarıyla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Altınorak'ın, atıkların sanatsal çalışmalara dönüştürülmesi yönünde önemli eserlere imza attığını ifade eden Topuz, kendisine hediye ettiği kurt figürü için teşekkür etti.

Başkan Topuz, Altınorak ile ilçede geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili duyarlılığı arttıracak çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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