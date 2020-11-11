Karataş açıklarında tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp
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Karataş açıklarında tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp

11.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:41
Karataş açıklarında tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi kayboldu.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 05.50'de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesinin çarpışması sonucu, balık avlama teknesi alabora oldu. Haber alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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