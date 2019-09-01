Karasulu balıkçılar eli boş döndü

01.09.2019 20:37

Avlanma yasağının 1 Eylül itibariyle kalkması üzerine Karasulu balıkçılar, Karadeniz'e açıldı. Geçen yılki bereketi bulamayan balıkçılar, ilçeye eli boş döndü.



Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçıların, büyük beklenti içerisinde karşılamaya hazırlandığı av sezonu, 1 Eylül itibariyle başladı. Pazar günü av yasağının kalkmasıyla çok sayıda tekne, Yenimahalle'den Karadeniz'e açıldı. Bu sezon, beklediklerini bulamayan balıkçılar, geçen yıla göre balık miktarında önemli bir düşüş görüldüğünü belirtti.



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Karasu S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, "1 Eylül Pazar günü itibariyle av sezonumuzu açtık. Sabahın ilk saatleriyle birlikte trol teknelerimiz Karadeniz'e açıldı. Fakat fazla ürün bulamadık. Az miktarda barbun ve mezgit ile geri dönüldü. Palamut da bu sezon görünmedi. Palamutun az olacağı, bir ay öncesinden de belliydi. Ümidimiz yakın zaman da bol palamut olması Lüfer ve çinakopun da ileriki zaman da bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Masrafları karşılamıyor



Karasulu balıkçı Ahmet Özdemir ise, "Büyük beklentiyle karşıladığımız av sezonunun ilk gününde, umduğumuzu bulamadık. Adeta hayallerimiz suya düştü. Tekneler 10-20 kasa balıkla geri döndü. Bu yıl balık iyi olacak dendi ama beklediğimizi bulamadık. Yakalanan balık, masraflarımızı dahi karşılamıyor" şeklinde konuştu.



"Balık az olduğu için açılamadık"



Teknede çalışmak için Karasu'ya geldiğini belirten Murat Yar da umduklarını bulamayan balıkçılar arasındaydı. Yar, "Teknede çalışmak için Adana'dan Karasu'ya geldim. Reisimizle birlikte hazırlıklarımızı tamamladık ve Karadeniz'e açılacaktık. Balık az olduğu için açılamadık. Umutla balık miktarının artmasını bekliyoruz. Denize açılıp dönen meslektaşlarımız 3-5 kasa ufak balık denk geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.



Geçen sezona göre aşırı bir durgunluk olduğunu belirten Murat Yar, önümüzdeki günlerde bolluk olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA