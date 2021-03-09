Karasuçam köyü karantina altına alındı
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Karasuçam köyü karantina altına alındı

09.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:53
Karasuçam köyü karantina altına alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karasuçam köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 süre ile karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karasuçam köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 süre ile karantina altına alındı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Karasuçam köyüne 14 gün müddetle giriş çıkışlar kısıtlandı. Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada; " İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Karasuçam Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi, temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 9 Mart 2021 (bugün) 21: 00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının muhtarlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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