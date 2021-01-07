Karasu'ya 208 dönüm kentsel rezerv alanı tahsis edildi
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Karasu'ya 208 dönüm kentsel rezerv alanı tahsis edildi

07.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:00
Karasu'ya 208 dönüm kentsel rezerv alanı tahsis edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Belediye Başkanı İshak Sarı, kente kazandırılan 208 dönümlük kentsel rezerv alanını kentsel dönüşüm için kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Belediye Başkanı İshak Sarı, kente kazandırılan 208 dönümlük kentsel rezerv alanını kentsel dönüşüm için kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Sarı, Karasu Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, belediye bünyesine 208 dönüm kentsel rezerv alanı kazandırıldığını belirterek, "İki mahalle üzerinde yer alan bu alanları, ilçemizde risk altında bulunan binalarda kentsel dönüşüme yönelik kullanmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karasu genelinde risk altında bulunan konutlarla ilgili çalışmaların, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Komisyonu tarafından yürütüldüğünü anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Şu an için de buna uygun projeler hazırlık aşamasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen destek ile bu çalışmalar için gerekli zemin oluşturulmuş durumda. İhsaniye Mahallesi ve Aşağı Aziziye Mahallesi olmak üzere iki kısımda toplam 208 dönümlük kentsel rezerv alanı Karasu Belediyesine kazandırıldı."

Sarı, risk altında bulunan binaların gerek dönüştürülerek gerek kamulaştırılarak yeniden kullanıma sunulması yönünde çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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