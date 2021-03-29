Karasu ve Kocaali ilçelerine 46 kilometre beton yol yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin kuzey ilçeleri Karasu ve Kocaali'de hayata geçirilecek beton yol çalışmaları için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin kuzey ilçeleri Karasu ve Kocaali'de hayata geçirilecek beton yol çalışmaları için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, ilk uygulaması Pamukova Karapınar'da yapılan, daha sonra Geyve ve Taraklı'da 37 kilometrelik güzergahlarda gerçekleştiren silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarından olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Karasu ve Kocaali ilçelerinde de yaklaşık 46 kilometreyi kapsayan arterlerde beton yol çalışmasını hayata geçireceklerini aktaran Yüce, ihale kapsamında 37 bin 785 metreküp silindirle sıkıştırılmış betonun yollara serileceğini kaydetti.

Başkan Yüce, kırsal yol ağlarında alternatif üreten, yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve uzum ömürlü olan beton yol uygulaması ihalesini 16 Nisan Cuma günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek