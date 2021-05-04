Karasu ve Kocaali'de altyapı çalışmaları
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Karasu ve Kocaali'de altyapı çalışmaları

Karasu ve Kocaali'de altyapı çalışmaları
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu ve Kocaali ilçelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu ve Kocaali ilçelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin Karasu Kurumeşe ve Kocaali Alandere mahallelerinde sağlam altyapıyı vatandaşlarla buluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda Kurumeşe Mahallesi'nde 3 bin metrelik güzergaha 110 milimetrelik "PE boru isale hattı" çalışması yapıldığı, aynı zamanda Alandere Mahallesi'ne yapılacak yeni asfalt öncesi altyapı çalışmalarının da hızla tamamlandığı bildirildi.

Şehrin kuzeyinde yer alan iki ilçe için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, dayanıklı ve sağlam bir altyapıyı şehre kavuşturulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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