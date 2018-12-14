Karasu Taştı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak Karasu Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak Karasu Çayı'nın taşmasına neden oldu.
İslahiye'de yaklaşık 2 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nda su debisi yükseldi.
Taşan çay nedeniyle çevredeki bazı tarım alanlarını da zarar gördü.
Bölgede inceleme başlatan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağanaklar sonrasında yaşanan su taşkınına bağlı olarak hat boyunca 30 metre genişliğindeki sular altında kalan buğday ekili alanlarda vatandaşların dilekçelerinin alındığını belirtti.
Suların çekilmesinin ardından hasar tespiti yapılacağını ifade eden ekipler, çiftçilerin hasarların karşılanacağını kaydetti.