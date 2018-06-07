Karasu, "Sivas Şaşalı Günlerine Kavuşacak"

CHP Sivas 1. Sıra Milletvekili Adayı Ulaş Karasu, iktidarın in iyi yaptığı işin göz boyamak olduğunu belirtip, Sivas'ın CHP iktidarı ile eski şaşalı günlerine kavuşacağını söyledi

CHP Sivas 1. Sıra Milletvekili adayı seçim bölgesinde yaptığı çalışmalarda, Sivaslılar tarafında milletvekili olarak karşılanıyor. Sivaslıların şikayet ve taleplerini dinleyen Karasu, sorunların çözümünün CHP iktidarında olduğunu belirtip, Sivas'ın eski şaşalı günlerine CHP iktidarı ile yeniden kavuşacağını söyledi. Sivas'ın hiçbir dönem bu kadar küçülmediğini belirten Karasu, "Bunlar 17 Yıldır Sivas'ı küçültmekten başka bir icraat yapmadılar. Bunların en iyi yaptığı iş göz boyamak. Her seçim öncesi aynı projelerin vaatlerini verip milletin gözünü boyuyorlar." dedi.

İktidarın her seçimi sonuçlanmayan vaatlerle geçiştirdiğini belirten Karasu, "Bir kaç seçim Hastane vaadi ile geçti. Bir kaç seçim stadyumla idare ettik. Son iki seçimdir de Sivas'a ikinci üniversitenin kurulmasını vaat ediyorlar. 2015 seçimlerinden öncede Sivas'a ikinci üniversiteyi kuracağız demişlerdi. Ancak aradan üç yıl geçmesine rağmen biz Sivas'ta üniversite görmedik. Bu süre zarfında TOBB tarafından kurulması planlanan üniversite de bizzat Ak Parti iktidarı tarafından engellendi. Cumhuriyet üniversitesi içler acısı duruma düştü. Hoca yok, artık bir çok bölüme öğrencide gelmiyor. Hal böyleyken şimdi yine seçim var yine çıkmışlar ikinci üniversiteyi kuruyoruz diye göz boyuyorlar. Artık bunlara Sivaslının karnı tok. 17 Yıl kesintisiz iktidarda kalmış ve Sivas'tan istediği desteği almış bir partinin Sivas'a çok daha fazlasını yapması lazımdı. En azından Sivas'ı ileriye götüremiyorsa dahi geriye götürmemesi gerekirdi. 17 yılda istihdama katkı sunacak tek icraatları özel idare eliyle yapılan ET ve Süt Kurumu oldu. Orası için üç kere açılış yapan iktidar onu da eline yüzüne bulaştırdı. Üç yıldır çalıştırmayı beceremedi. Geçtiğimiz günlere kadar neden çalışmıyor diye soranlara yeterli havyan yok cevabını vermekten sıkılmadılar. Doğru yeterli hayvan olmayabilir çünkü Sivas'ta hayvancılığı bitirdiniz. Şimdi seçim var ya, nereden bulmuşlarsa bir kaç baş hayvan bulmuşlar, onları kesiyorlar. Bakın kurum çalışıyor diyerek göz boyamak için."dedi.

Bu kadar küçülme yeter

Karasu, Sivas'ın artık büyümesinin zamanı geldiğini ifade edip, "Bu kadar kandırılmak yeter. Bu kadar küçülmek yeter. Artık büyüme zamanı, bunun tek yolu ise AK Parti kadrolarından kurtulmaktan geçiyor. Artık Sivaslının tamam demesi şart. Sivas Cumhuriyet Halk Partisinin kurulduğu yer. Sivas Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer. Sivas eski şaşalı günlerine yine CHP iktidarında kavuşacak" Şeklinde konuştu. - SİVAS