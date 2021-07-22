Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı
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Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Güncel

Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı Deniz suyunda sıkıntı olmaması tatilcilere rahat nefes aldırdı Sakarya'nın Karasu ilçesinde turistler ve ilçe halkı Kurban Bayramı'nda Karasu sahillerine akın etti.

Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı

Deniz suyunda sıkıntı olmaması tatilcilere rahat nefes aldırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde turistler ve ilçe halkı Kurban Bayramı'nda Karasu sahillerine akın etti. Vatandaşlar bayram tatilinin tadını çıkartırken, sahilde adeta şemsiye koyacak yer yoktu.

Arefe günü Karasu ilçesinde denize giren vatandaşlar, vücutlarında kızarıklık ve kaşıntı şikayetleriyle Karasu Devlet Hastanesi'ne akın etmişti. Yaşanan olayda cankurtaran ekipleri, can güvenliğini sağlamak için geçici olarak sahilleri boşaltmıştı. Sahilde yaşanan paniğin nedeni, denizanasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Deniz suyunda bir sıkıntı olmaması, tatilcilere rahat bir nefes aldırdı. Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, Karasu ilçesine akın etti. Sıcak havanın etkisiyle hem serinlemek hem de tatilin tadını çıkarmak için Karasu halkı ve turistler, kendilerini Karasu sahiline attı. Sahilin kalabalığını fırsat bilen seyyar satıcıları, satışlarını gerçekleştirdi. Karasu sahili, bu yıl da bayramda sorunsuz bir şekilde ilçe halkına ve turistlere kucak açtı.

"Deniz, kum ve hava güzel"

Bayram tatil için İstanbul'dan, Karasu'ya geldiklerini aktaran Volkan Diyartepe, "Arkadaşımızın yazlığı var. Gayet memnunuz. Güzel, beğendik burayı. Sahilinde biraz yosun olsa da denizi de güzel. Ama bayağı gelişmiş. Caddelerde güzel mekanlar vardı. Lunapark da açıktı. Karasu'dan memnunuz, herhangi bir sıkıntımız yok" derken, Sebahat Başaran ise, "İstanbul'dan geliyoruz. Karasu'dan ev aldık. Şu an da güzel geçiyor. İnşallah, daha da güzel geçecek. Herkes için de güzel olmasını diliyoruz. Buradan, herkesin de Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah herkese sağlık ve huzur versin. Deniz, kum ve hava güzel" diye konuştu.

"Memnunuz, Karasu'yu seviyoruz"

Karasu'da ailecek denize girebildiklerini ifade eden Yusuf Zorlu, "Bayramda çok güzel oldu. Yasaklar da kalktı. Memnunuz, Karasu'yu seviyoruz. Pandemi sürecinde çalıştığım için çocuklar evde, ben dışarıdaydım. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şükürler olsun, hastalık da biraz azaldı. Şu an çok iyi, eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı
Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı
Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı
Karasu Sahili doldu taştı, vatandaşlar denizin tadını çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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