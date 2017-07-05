Karasu Plajına "Mavi Bayrak" Çekildi

Karasu Plajı, gerekli kriterleri koruyarak, bu yıl da "mavi bayrak" taşımaya hak kazandı.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, sahile mavi bayrak verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Karasu Plajı'nın güzelliği, temizliği ile yeniden mavi bayrak taşımaya hak kazandığını söyledi.



Şehrin bir çok yerinde olduğu gibi Karasu ilçesinde de kanalizasyon ve diğer altyapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile tamamlandığını belirten Toçoğlu, şöyle konuştu:



"Sakarya Nehri'ne atıkların arıtılarak verilmesi sağlanmış oldu. Sakarya, Türkiye'de örnek bir il haline geldi. Bizler de el birliği ile Türkiye'nin yaşanabilir şehri yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabiki bu çalışmalarımızı burada bırakmayalım. Mavi bayrak her yıl burada sahilimizde dalgalansın."



Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da plajlarında mavi bayrağın dalgalanmasından mutlululuk duyduklarını ifade ederek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çabalarıyla içinde bulunduğumuz 25 bin metrekarelik bu parkta, mavi bayrak ikinci yılında da burada dalgalanmaktadır. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza Karasu halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum. TÜRÇEV'in 32 kriterini yerine getirerek bu yıl da mavi bayrak Karasu'da dalgalanmaktadır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri mavi bayrağı göndere çekti.