Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi - Haberler
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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi

AA, İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi

Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

MUŞ (AA) - Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Arama çalışmalarına sabah saatlerinde 17 dalgıçla devam edileceği öğrenildi.

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Karasu Nehri, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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