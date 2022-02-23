Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına yeniden ara verildi
AA, İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
MUŞ (AA) - Muş'ta dün Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Muş İMKB Lisesinde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), dün akşam saatlerinde kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden nehre düşmesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle Özkan'ı arama çalışmalarına ara verildi.
Arama çalışmalarına sabah saatlerinde 17 dalgıçla devam edileceği öğrenildi.
AA / İbrahim Yaldız - Güncel