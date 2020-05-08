Karasu Nehri'nde mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı
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Karasu Nehri'nde mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı

Karasu Nehri'nde mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı
08.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:56

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan çocuğu, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan çocuğu, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Büyükbaş hayvan çobanlığı yapan baba, 13 yaşındaki oğluyla Karasu Nehri kenarında hayvanları otlatmaya gitti.

Bu sırada hayvanlardan bazılarının nehirden karşıya geçmeye başlayınca çocuk, hayvanları geri getirmek için karşıya yüzdü. Çocuk, nehri geri dönemeyince ortada bulunan adacıkta mahsur kaldı.

Baba, kendi çabalarıyla oğlunu kurtaramayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen Jandarma ile AFAD ekipleri, yaklaşık bir saat nehrin ortasında mahsur kalan çocuğu kurtararak babasına teslim etti.

Kaynak: AA

Manşet

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