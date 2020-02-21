: Karasu Nehri'nde cesedi bulunan genç kız toprağa verildi

21.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:14

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaybolan ve cesedi Karasu Nehri'nde bulunan genç kız, defnedildi.

Didem T'nin (16) cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Aşkale ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazını kıldıran ilçe müftüsü Rahmi Sancar, vatandaşlardan genç kız için helallik istedi.

Namazın kılınması sonrası vatandaşlarca omuzlara alınan genç kızın cesedi, götürüldüğü ilçe mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, genç kızın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Didem T. Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evinden 10 Şubat'ta çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, bunun üzerine jandarma ve polis ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince arama çalışması başlatılmıştı.

Genç kızın cesedi, son olarak görüldüğü Karasu Nehri çevresinde yoğunlaşan çalışmalar sonucu dün aynı nehirde buzların arasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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