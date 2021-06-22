Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
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Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor

Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri'nde balık ölümleri başladı.

MUŞ'ta şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri'nde balık ölümleri başladı. Hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, yöre halkını tedirgin etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, suda yapılan incelemelerde oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin uygun olduğunu belirtti.

Şehir merkezi ve köylerden geçen Karasu Nehri'nde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de balık ölümleri meydana geldi. Karasu Nehri'nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, bölgede yaşayanları endişelendirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verenler, hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nde balık ölümlerinin önlenmesini istedi. Nehirde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini gerçekleştirirken, su ve ölü balıklardan numune aldı.

Suyun oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin normal olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Aydın, balıkların yaşamasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti. Balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Aydın, "Karasu Nehri'nde balıkların öldüğüne dair bizlere ihbar geldi. Derhal ekiplerimizle birlikte sahaya inerek, nehre geldik. Ekiplerimizin yerinde yaptığı tespit, incelemeler sonucunda, oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Balık ve su numunelerini aldık. Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız" dedi.Karasu Nehri'nde ölen balıklar ile sudan alınan numuneler, incelenmek üzere Erzincan ve Elazığ'daki laboratuvarlara gönderildi. 

Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

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