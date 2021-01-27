Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri düzenlenecek

27.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:25
Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri düzenlenecek

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri 3 Şubat'ta başlayacak.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri 3 Şubat'ta başlayacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen yılın ilk meclis toplantısında konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, gümrük kapılarındaki yoğunluk nedeniyle Ro-Ro seferlerine olan talebin gün geçtikçe artığını belirtti.

Karasu Limanı'nın bu konuda önemli bir alternatif olduğuna işaret eden Altuğ, limanda hizmet veren Ro-Ro firmasının, 3 Şubat'ta Romanya'nın Köstence Limanı'na sefer başlatacağını kaydetti.

Altuğ, bunun, şehir ve ülke dış ticaretine önemli katkı sunacağına inandığını aktararak, "Bu çalışmalarla özellikle Karasu ilçemiz de gelişim sağlayacak. Karasu'da liman kavşağı projesini yerinde incelemiştik. Kavşağın rehabilite edilmesi gerekiyor. Bugün baktığımızda hem karasu trafiği hem de limanın işlerliğinin artmasıyla sıkıntı daha da büyüyebilir. Kavşağın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Yıllardır sıklıkla vurguladığımız 'Karasu Demiryolu' projesinin de hayata geçmesiyle limanımız dünya ticaretinde önemli bir konuma gelecek." ifadelerini kullandı.

Kasım 2016'da hizmete açılan ve Temmuz 2019'da Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Ro-Ro seferlerine başlanan Karasu Limanı'ndaki çalışmalar çerçevesinde 2 Nisan 2020'de Romanya'nın Köstence Limanı'na deneme seferi düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Ceyda Düvenci Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:26:10. #1.15#
title