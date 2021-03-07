Karasu Kurudere Mahallesi'nde "Gezici Traktör Muayene İstasyonu" hizmeti
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Karasu Kurudere Mahallesi'nde "Gezici Traktör Muayene İstasyonu" hizmeti

07.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:56
Karasu Kurudere Mahallesi'nde

Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde kurulan Gezici Traktör Muayene İstasyonu, beşinci kez mahalleye gelerek traktör sahiplerine hizmet verdi.

Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde kurulan Gezici Traktör Muayene İstasyonu, beşinci kez mahalleye gelerek traktör sahiplerine hizmet verdi.

Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan mahallenin çevre mahalleler için de bir merkez konumunda olduğunu söyledi.

Bir yıl içinde beşinci kez gezici istasyonu mahallelerine getirttiklerini, istasyonu mahallelerinde kalıcı hale getirmek istediklerini belirten Emanet, "Mahallemizde 800 traktör var. Çevre mahallelerle bu sayı 2 bine çıkıyor. Traktör sahiplerimiz böylece zaman kaybı yaşamıyor. Pandemi sürecinde ve soğuk havada ilçe merkezinde yoğunluk oluşturmuyorlar. Çevre mahallelerden de gelerek hizmet alınabiliyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Menteşe ise mahallelerinde muayene hizmeti almaktan son derece memnun olduklarını belirterek, "Bizim için büyük kolaylık. İlçe merkezi bize çok uzak ve zorluk çekiyorduk. Hizmeti rahat bir şekilde alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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