Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 Karasu Kum Maratonu ve Kısa Mesafe Kum Koşuları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karasu Belediyesi tarafından sahil şeridinde gerçekleştirilen maratonda, 5 bin metrede genç erkekler, büyük erkekler ve veteran erkekler kıyasıya yarışırken, 2 bin 500 metre küçük kızlar ve erkekler ile yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde koşuldu.

Kısa mesafe kum koşularında 100 metrede genç erkekler yarışları, 60 metrede ise küçük erkekler, kızlar ve yıldız erkekler grupları ter döktü.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Kaynak: AA