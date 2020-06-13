Karasu Kaymakamı Mercan: "Karasu dünyaya açılan bir kapıdır" Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, ilçenin genel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, ilçenin genel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acarlar Longozu'nun ilçenin doğal harikalarından biri olduğunu ve her dönem yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyledi.

Longozun gelişimi ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına yönelik proje hazırlandığını ifade eden Mercan, çalışmalarla longoza gösterilen turizm değerinin artacağını belirtti.

Aziz Mercan, ilçede turizm, tarım ve sanayide ilçenin doğal yapısını bozmadan bilinçli bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Karasu'nun yapısı açısından büyümeye müsait bir ilçe olduğuna değinen Mercan, "İlçede limanımız var. Karasu bu yönden dünyaya açılan bir kapıdır. Bugün yük gemileri yarın ise ülkeler arasında yolcu taşıyan gemiler de hizmet verecektir. Bunun için de Karasulu iş adamlarımızla ve halkımızla bu gelişmeleri yakından takip etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA