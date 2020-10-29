Karasu Kaymakamı Helvacı'dan vefat eden Kıbrıs gazisinin evine taziye ziyareti

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, geçen hafta vefat eden Kıbrıs gazisi Kemal İlbey'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, geçen hafta vefat eden Kıbrıs gazisi Kemal İlbey'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve ilçe protokolüyle İlbey'in Kuzuluk Mahallesi'ndeki evine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Karasu Müftüsü Bektaş Günay tarafından hayatını kaybeden gazi ve şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Helvacı, Gazi İlbey'in oğluna Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün