Karasu Devlet Hastanesi'nde tomografi ünitesi hizmete girdi
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Karasu Devlet Hastanesi'nde tomografi ünitesi hizmete girdi

Karasu Devlet Hastanesi'nde tomografi ünitesi hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'da, Karasu Devlet Hastanesi'nde hizmete giren tomografi ünitesinde hasta kabulüne başladı.

Sakarya'da, Karasu Devlet Hastanesi'nde hizmete giren tomografi ünitesinde hasta kabulüne başladı.

Başhekim Op. Dr. Celalettin Akyol, bölge halkının tomografi gereksinimlerini karşılayacak ünitenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Bölge halkına en iyi sağlık hizmetini vermek için tüm personelin özveriyle çalıştığını dile getiren Akyol, "Çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman hissettiğimiz başta İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Başhekim Akyol, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Nezir Mavi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız ve radyoloji biriminde görevli personel, ilk hastanın kabulü dolayısıyla ünitede hazır bulundu.

Karasu Devlet Hastanesi'nde tomografi ünitesi hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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