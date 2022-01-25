Karasu'daki kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu piyasaya satılmak üzere İstanbul'dan kaçak ve el yapımı içki getirildiğini belirledi.

Belirlenen aracı D-650 kara yolu Karasu girişinde durduran ekipler, araçta ve şahsa ait adreste yaptıkları aramada, 24 şişe kaçak içki, 1 şişe el yapımı içki ve 1 şişe etil alkol ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Moldova asıllı N.O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.