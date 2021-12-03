Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, D-650 kara yolu TİGEM mevkisinde araçların lastiklerini kontrol etti.

Ekiplerce, kış lastiği kullanımının gerekliliğinin anlatıldığı denetimlerde, araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi, lastik ölçümü yapıldı.

Uygulamaya Karasu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş da katıldı.

Denetimlerde, sürücülere kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu hatırlatılırken, uymayan sürücülere 846 lira para cezası uygulanacağı da belirtildi.???????

Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Karasu'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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