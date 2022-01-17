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Karasu'da yüzlerce balık telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Haberler | Güncel

Karasu'da yüzlerce balık telef olduERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi Karasu nehri havzasında yüzlerce balık telef oldu.

ERZURUM (İHA) - Karasu'da yüzlerce balık telef oldu

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi Karasu nehri havzasında yüzlerce balık telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Karasu Nehri havzasında kış ve soğuk havanın hüküm sürdüğü aylarda suların azalması ve nehir yatağının yer değiştirmesi sonucu akıntısı olmayan su birikintisinde yüzlerce balık oksijensiz kalması sonucu kıyıya vurdu.

Karasu'da yüzlerce balık telef oldu

Karasu'da yüzlerce balık telef oldu

Karasu'da yüzlerce balık telef oldu

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İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Son Dakika Haberleri

Karasu Nehri, Erzurum, Aşkale, Güncel, Haber

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