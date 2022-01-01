Karasu'da yılbaşı denetimlerinde uyuşturucu ve silah yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı denetimlerinde 20 gram esrar ve kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi kontrol noktaları, iş yerleri ve eğlence mekanlarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı, 39 iş yeri ve eğlence mekanı kontrol edildi.

Uygulama sırasında 20 gram esrar ve kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi. Olayla ilgili kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

301 aracı kontrol eden ekipler, birini trafikten men etti, 12 sürücüye 9 bin 623 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde drone da kullanıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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