Karasu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli kişi gözaltına alındı - Haberler
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Karasu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli kişi gözaltına alındı

Karasu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli kişi gözaltına alındı
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Avusturya'dan ülkeye yasadışı yollarla uyuşturucu madde sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, R.A ve H.G'nin ülkeye giriş yaptığı Avusturya plakalı araç Acarlar longozu mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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